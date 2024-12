United Cup 2025 l’Italia parte bene | Paolini e Cobolli stendono la Svizzera

Leggi su Sportface.it

È cominciata con il piede giusto l'avventura delnellaCup. Al debutto nella competizione di scena in Australia, la squadra azzurra ha infatti sconfitto agevolmente la, ipotecando la vittoria già dopo i due singolari. Flavioha infatti sconfitto in due set Dominic Stricker e poco dopo Jasmineha annientato Belinda Bencic.raggiunge dunque laal comando del girone e potrà approcciare il confronto con la Francia con la consapevolezza che, in caso di vittoria, concluderà al primo posto il girone e si qualificherà per i quarti di finale.