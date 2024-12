United Cup 2024 l’Italia batte la Svizzera all’esordio | 3-0 di carattere e tenacia

Leggi su Ilfaroonline.it

Sydney, 29 dicembre– E’ una grande Italia del Tennis quella che ha esordito, nella mattina di oggi, allaCup a Sydney. Gli Azzurri hanno affrontato la. Jasmine Paolini ha vinto con Belinda Bencic per 6-1 6-1 e in seguito Flavio Cobolli ha superato, ancora nel singolare, con l’elvetico Dominic Stricker per 6-3 7-6.Nel pomeriggio odierno, la coppia tricolore formata da Sara Errani ed Andrea Vavassori ha conquistato il match per 6-4, 6-4, la coppia composta da Belinda Bencic e Dominic Stricker.Una splendida vittoria avuta per 3-0 dal. Importante per la Classifica del Girone di appartenenza, in vista dei quarti di finale.Le dichiarazioni – Fonte supertennistv.it“Sono molto contento di come hanno giocato i miei. Per Flavio il primo match è stato duro, ma ha reagito bene trovando subito il break in avvio, e poi Jasmine che ha giocato in modo fantastico: 57 minuti per un doppio 6-1.