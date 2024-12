Thesocialpost.it - Traffico bloccato sulla A1 per tre incidenti

Un grave incidente ha paralizzato ilA1 Milano-Napoli questa mattina, intorno alle 12:30, nel tratto compreso tra Valdichiana e Monte San Savino, in direzione Firenze. Tre distinti sinistri si sono verificati tra il km 373 e il km 374, creando forti disagi per gli automobilisti.Interventi dei soccorsiSul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori sanitari e meccanici, insieme alle pattuglie della Polizia Stradale. Inoltre, è stato attivato il personale della Direzione del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia, per gestire la situazione e ripristinare la viabilità.Ripristino della viabilitàAlle 13:45, glisono stati finalmente risolti. Nonostante la riapertura delle corsie, si registrano ancora 6 km di coda tra i comuni di Chiusi e Monte San Savino, in direzione Firenze, a causa dell’intenso flusso di