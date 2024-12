Universalmovies.it - Spider-Man 4 | Sony e Marvel scontro sulla trama del film

Come vi avevamo promesso, la telenovelasul futuro di-Man ha generato un altro rumour abbastanza interessante.Dopo aver riferito della nuova possibile rottura traPictures eStudios sui diritti futuri del celebre supereroe (il nostro articolo), il reporter Jeff Sneider (via MCUNews) è tornato ad offrire nuovi possibili scenari dietro gli scontri tra i due studios, con particolare dovizia alla realizzazione a dir poco turbolenta di-Man 4.Sneider ha lasciato intendere che le riprese del quartosullo-Man dell’MCU potrebbero non essere poi così vicine, e questo perché i due studios sarebbero stati per molto tempo in disaccordoportata narrativa del. L’insider, infatti, ha riferito che iStudios avrebbero spinto per la realizzazione di uncon dimensioni abbastanza ridotte, lontane per intendersi da quelle di-Man: No Way Home; di contro laavrebbe spinto per unmaestoso con il multiverso ancora una volta come base per una nuova avventura.