Cityrumors.it - Sorpassi alle bici, nuove regole per il 2025: si rischiano multe pesanti e non solo

Leggi su Cityrumors.it

L’introduzione del nuovo Codice della Strada ha portato delle modifiche, attive dal, anche per lee i monopattini Il nuovo Codice della Strada rappresenta una novità rilevante che ha come obiettivo quello di ottenere una maggiore sicurezza nella circolazione stradale. Queste modifiche sperano di ridurre notevolmente il numero di incidenti, andando a proteggere pedoni e ciclisti. Proposto da Matteo Salvini, vuole promuovere comportamenti che siano più responsabili da parte degli automobilisti.per il: sie non– Cityrumors.itTra le novità più importanti, ma anche più discusse, ci sono le sanzioni severe per chi guida sotto l’effetto di alcol o droghe, ma anche l’introduzione dizone a traffico limitato rafforzate.