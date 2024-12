Biccy.it - Segni fortunati e in difficoltà nel 2025: i punteggi di Paolo Fox

Leggi su Biccy.it

Ultime ore del 2024 eFox dopo i suoi grafici e le previsioni complete per il, oggi a Domenica In ha svelato ie quelli che potrebbero avere qualchenei prossimi mesi. Il famoso astrologo ospite da Mara Venier ha assegnato per tutti delle stelle da 1 a 5 in amore, lavoro e fortuna. Chi è il re deidi questo? L’Acquario, unico ad avere 15 stelle totali, bene anche Toro, Gemelli e Leone. Un po’ di situazioni complicate invece per Capricorno, Vergine (nella prima parte dell’anno) e Sagittario.diFox: iper il.I(con 14 e 15 stelle totali).Acquario 15Amore, lavoro cinque stelle, fortuna quattro ma a dire il vero sarebbero cinque. Siete un segno da amare e date molto coraggio a tutti.