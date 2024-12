Salernotoday.it - Salerno paralizzata dalle auto, code fino a Vietri: record di presenze per le Luci

Leggi su Salernotoday.it

E’ caos traffico aper l'enorme flusso di visitatori giunti in città per led’Artista. Lunghedisi sono formate sin da Molina disul Mare, lungo il Viadotto Gatto, in via Ligea. Ma anche da Piazza San Francesco a Corso Garibaldi, da via dei Principati al Lungomare.