SalaUsa | Iran usa stranieri per ricatto

15.05 Gli Usa chiedono all'"il rilascio immediato e incondizionato" di tutti i detenuti senza giusta causa, compresa Cecilia Sala. Lo dice in un'intervista un portavoce del Dipartimento di Stato. "Sfortunatamente il regimeiano continua a detenere ingiustamente i cittadini di molti Paesi, spesso per usarli come leva politica. Non c'è giustificazione e dovrebbero essere rilasciati immediatamente", aggiunge. Gli Stati Uniti sono "in frequente contatto con gli alleati e partner i cui cittadini sono ingiustamente detenuti".