Ilrestodelcarlino.it - Natale da sogno a Bora Bora per Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini: l’album delle foto

Pesaro, 29 dicembre 2024 –al caldo per Francesco “e la moglie. Il vincitore di tre titoli mondiali (nel 2018 in Moto2, e nel 2022 e 2023 in MotoGp), torinese di nascita ma pesarese d’adozione, attuale vicecampione del mondo di MotoGp, è volato acon la sua dolce metà, nella Polinesia francese. I due sposini hanno condiviso gli scatti in costume, in meritato riposo. Paesaggi mozzafiato, acque cristalline e incontaminate, sabbie bianche, palafitte sul mare, tuffi sono gli ingredienti di questa vacanza indimenticabile, come testimoniano ledi alcuni momenti su Instagram., l’augurio più dolce in luna di miele in Giappone Dopo il matrimonio in estate e un titolo sfumato all’ultimo Gran Premio, per il pilota Ducati è tempo di relax e viaggi in compagnia della moglie.