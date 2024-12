Noinotizie.it - Lenticchie: consumo radicato in Puglia Non solo a capodanno

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti:Nel menu del cenone dei pugliesi in otto casi su dieci (82%) sono previste quest’anno lechiamate a portar fortuna, in una regione in cui ildei legumi è, con il 63% dei pugliesi che li mangia più una volta alla settimana, secondo l’ISTAT. E’ quanto emerge dall’analisi di Coldirettisulcondotta nei mercati di Campagna Amica, per cui sono immancabili sulle tavole lebenaugurali, mentre il tradizionale chicco d’uva è servito nel 42% dei casi.La produzione indi lenticchia è stata nel 2024 di quasi 6.000 quintali e particolarmente ricercate sono leIGP di Altamura, con l’accoppiata vincente– continua la Coldiretti regionale – con cotechino e zampone artigianali, consumati proprio a fine anno.