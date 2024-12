Quotidiano.net - Le novità della Manovra. Sul fisco impegnati 18 miliardi. Esteso il taglio del cuneo

È sicuramente il capitolo fiscale a fare la parte del leone nella2025. Da solo assorbe circa 18dei 30 messi in campo dal governo, oltre il 60% dell’intera legge di Bilancio. Soldi che saranno utilizzati per rendere strutturale la riduzione delfiscale estendendola ai redditi fino a 40mila euro (rispetto ai 35mila di quest’anno) e per il passaggio a tre aliquote Irpef (23% per i redditi fino a 28mila euro, 35% da 28mila a 50mila euro e 43% oltre i 50mila euro). È stata poi introdotta l’Ires premiale con uno sconto del 4% dell’aliquota per le imprese che accantonano utili e reinvestono in nuove assunzioni a tempo indeterminato. Mentre la flat tax per i dipendenti aumenta da 30 a 35mila euro. Non aumenta la tassazione sulle plusvalenze da criptovalute, che resta al 26% per passare al 33% nel 2026.