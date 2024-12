Sport.quotidiano.net - Juventus-Fiorentina 2-2, la doppietta di Thuram non basta: Sottil ferma la Signora

Torino, 29 dicembre 2024 - Un altro pareggio per la, che impatta 2-2 con la. All'Allianz Stadium i bianconeri si portano in vantaggio due volte con, ma i viola rispondono in entrambi i casi: prima con l'ex Kean, poi connel finale di partita. Con questo risultato le due compagini chiudono il 2024 con 32 punti in classifica, appaiate al quinto posto. Le scelte dei due allenatori(4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli,; Conceicao, Koopmeiners, Mbangula; Vlahovic. Allenatore: Motta.(4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Cataldi, Adli; Colpani, Gudmundsson,; Kean. Allenatore: Palladino. Primo tempono cinque giri di lancette per assistere alla prima occasione della gara: il cross di Conceicao trova la testa di Vlahovic, la cui zuccata non inquadra per poco la porta.