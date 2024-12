Bergamonews.it - Investita a Carvico, grave una 75enne

incidente stradale nella mattinata di oggi, domenica 29 dicembre. Una donna di 75 anni è stata, pochi minuti prima delle 11. Il fatto è avvenuto in via Bernardi, alle 10.51.Secondo una prima riscostruzione sembra che la donna stesse camminando quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, è statada una macchina. Immediati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia di Zogno, l’ambulanza e due automediche. La donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso.IN AGGIORNAMENTO