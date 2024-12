Incremento dei diritti d’imbarco | il Governo Meloni sostiene la proposta del Sindaco di Fiumicino

Leggi su Ilfaroonline.it

, 29 dicembre 2024 – L’Amministrazione comunale guidata dalMario Baccini ha ottenuto un importante risultato con l’approvazione delper l’di 50 centesimi suirelativi ai voli extra UE. La misura, prevista dall’Articolo 1, Comma 745 della Legge di Bilancio 2024, sarà operativa dal 1° aprile 2025 e interesserà l’Aeroporto Leonardo da Vinci, uno dei principali scali europei, con un traffico annuale di circa 40 milioni di passeggeri.Come saranno utilizzati i fondiL’addizionale aggiuntiva sarà destinata principalmente ai Comuni che ospitano gli aeroporti, come, per finanziare progetti di urbanizzazione e infrastrutturali strategici. In particolare, i fondi raccolti saranno indirizzati al miglioramento della mobilità e all’ampliamento delle reti stradali, contribuendo a sostenere la crescita economica e turistica del territorio.