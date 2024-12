Bergamonews.it - Fuochi d’artificio a Capodanno, Lav: “Un rituale dannoso che va superato”

Bergamo., e torna la polemica. Questra volta l’appello è di Lav Bergamo, che punta l’attenzione sulla scelta del Comune di Bergamo di vietarne l’uso durante la notte di San silvestro. “Anche quest’anno ci ritroviamo, in unstanco e ripetitivo, a dover parlare diartificiali – così si legge nel comunicato -. Un tema che, come un disco rotto, si ripresenta puntuale a ogni fine anno o a ogni celebrazione civile o religiosa, accompagnato da ordinanze inefficaci, appelli disattesi e danni che continuano a verificarsi, nonostante siano ampiamente prevedibili e prevenibili.I problemi legati aiartificiali sono ormai noti a tutti, o almeno a chi non vuole consapevolmente ignorarli: spaventano e provocano la morte di animali domestici e selvatici, mettono a rischio la salute delle persone, danneggiano l’ambiente e compromettono la sicurezza pubblica.