Final Fantasy 7 Rebirth i giochi moderni non possono essere esclusivi per una piattaforma per il producer

, il secondo capitolo della trilogia di remake del celeberrimo titolo di Square Enix, sta ottenendo un successo moderato, ma non al livello sperato inizialmente dal publisher giapponese. Nonostante le vendite non abbiano raggiunto i numeri di precedenti titoli come15, Yoshinori Kitase, produttore della serie, si è dichiarato soddisfatto dei risultati, evidenziando il riconoscimento del gioco con il Grand Award ai PlayStation Partners Awards.La scelta di Square Enix di mantenere l’esclusiva temporanea PlayStation ha però suscitato dibattiti interni e tra i fan. Kitase ha affermato proprio in tal senso che i tempi delle esclusive sono vicini alla fine. “Non possiamodi una singola,” ha dichiarato, sottolineando l’importanza di offrire il gioco al maggior numero possibile di giocatori.