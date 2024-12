Dai che ora lo fai | la carica di Inzaghi prima del gol di Lautaro

Leggi su Ilnerazzurro.it

La vittoria di Cagliari ha visto il ritorno al goal di capitanMartinez. Il “Toro” ha corretto sotto misura un cross dalla destra di Nicolò Barella, trovando la rete dopo un digiuno durato ben 55 giorni (ultima rete il 3 novembre contro il Venezia). Per la gioia di Simone, consapevole che questo goal può significare tanto per il suo capitano.: ladel mister per il ritorno al goalIl tecnico nerazzurro da giocatore è stato attaccante e quindi sa che questi momenti di digiuno dal goal non sono facili. Nonostante questo, a mezzo stampa, Simonelo ha sempre lodato e tranquillizzato ricordando che stava lavorando molto per la squadra e che il goal sarebbe arrivato. Per questo ieri, dopo il goal sbagliato nel primo tempo,ha continuato a spronare il capitano dicendogli “dai che arriva il goal“, come riportato da Dazn.