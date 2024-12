Gqitalia.it - Cosa sappiamo della terza stagione di Squid Game

Delusi dal finalesecondadi? Non c'è problema,3 è dietro l'angolo: la vedremo nel 2025, dato che è stata prodotta insieme alla seconda. Già lo scorso agosto si rincorrevano delle voci al riguardo, ora si tratta di un fatto confermato. Com’è stato, purtroppo, confermato che segnerà la fineserie.Una perfetta continuitàIl fatto che lo showrunner, Hwang Dong-hyuk, abbia scritto la seconda e lanello stesso momento, insieme e di getto, decidendo poi di suddividerle a beneficionarrazione, è un bene. Laper altro spiega come mai la Season 2 conta sette episodi, un po’ meno rispetto ai noveprima. Scelta che forse il pubblico non ha trovato ottimale, ma è stata molto sentita da Hwang Dong-hyuk.Per il regista e sceneggiatore, che ha trovato stressante già creare la prima tranche di episodi e subito si è cimentato con le altre due, una tale prolificità è un bel passo avanti, che gli consente di chiudere con l'opera più importantesua carriera per potersi mettere in gioco con altro.