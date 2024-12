Inter-news.it - Corsa scudetto: occasione ghiotta per il Napoli che può allungare

Leggi su Inter-news.it

Resta viva e super accesa laper lo. La vittoria delha riportato gli azzurri e Antonio Conte al primo posto insieme all’Atalanta che ieri aveva pareggiato contro la Lazio.– La vittoria delsul Venezia, arrivata solo negli ultimi dieci minuti, apre un nuovo scenario allaper lo. Inter e Atalanta saranno impegnati nella prima settimana di gennaio nella Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Sarà proprio il derby lombardo ad aprire le danze con la prima semifinale in programma a Riyadh il 2 gennaio. Il giorno dopo invece toccherà a Milan e Juventus, due squadre che almeno fino ad oggi sono fuori dalla lotta. Con l’assenza di Atalanta e Inter, per ildi Antonio Conte èl’di tornare primi enuovamente in classifica con una partita i più.