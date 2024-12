Romadailynews.it - Cina: storia e cultura di grotte millenarie stupiscono personalita’ italiana di Internet

Taiyuan, 29 dic – (AgenziaXinhua) – Con unadi oltre 1.500 anni, il Buddha nelledi Yungang ha lasciato ancora una volta i visitatori senza parole. “Non appena le ho viste, sono rimasto colpito dalla loro bellezza naturale”, ha detto Alessandro Martini, un italiano che ha visitato piu’ della meta’ della. Qualche mese fa, aveva visitato la provincia dello Shanxi, potenzale cinese, per rendere omaggio al videogioco virale “Black Myth: Wukong”, ma aveva mancato il sito patrimonio mondiale. Ledi Yungang, scavate nel 460 d.C., sono state le primeufficialmente scavate in. Famose per le loro statue ben conservate e per lo stile artistico multile, sono state visitate da oltre 3 milioni di turisti da tutto il mondo nel 2023. A differenza delle statue di Buddha in altri luoghi, la maggior parte delle statue di Buddha nelledi Yungang hanno gli angoli della bocca sollevati, dando l’impressione di sorridere.