Ilrestodelcarlino.it - Centro storico, il bilancio. Chiusi altri negozi e rallenta l’apertura dei pubblici esercizi

Ombre permanenti ma qualche lucina al termine di un 2024 che vede idi prossimità delancora malati cronici, con iche paiono avere arrestato la loro spinta propulsiva. Tuttavia nel’ultima parte dell’anno qualche movimento si registra in entrata e in uscita. Nella galleria Almerici lato corso Mazzini, ad esempio, ha chiuso Doppelganger che è stato rilevato da Whitman, sempre nel settore abbigliamento. Rimanendo in galleria Almerici, dove le vetrine spente erano molteplici, si è riaccesa qualche altra luce. Hanno aperto China Archive, abbigliamento, e Gimprimo. In corso Mazzini si segnalano gli ultimi giorni di svendita per ilo di abbigliamento Studio 34 che cesserà l’attività il 31 dicembre. In corte Piero della Francesca, uno degli spazi sorti con grandi ambizioni ma che finora non ha mantenuto le attese, ha aperto di recente Dèsir Etérne lingerie,o di biancheria intima femminile, che impreziosisce l’offerta dell’intero spazio.