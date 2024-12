Quotidiano.net - Cecilia Sala, gli Usa: “Arresto senza giusta causa, l’Iran lo usa come leva politica”

Roma, 29 dicembre 2024 – "Siamo a conoscenza della denuncia diin Iran della giornalista italiana”. A dirlo è un portavoce del dipartimento di Stato Usa interpellato da Repubblica in merito al caso. “Questoarriva dopo che un cittadino iraniano è stato arrestato in Italia il 16 dicembre per contrabbando di componenti di droni. Chiediamo ancora una volta il rilascio immediato e incondizionato di tutti i prigionieri arbitrariamente detenuti in Iran”, aggiunge il portavoce che ricorda“il regime iraniano continua a detenere inmente i cittadini di molti altri Paesi, spesso per utilizzarli”. Affermazioni che, quindi, avvalorano l’ipotesi che quanto avvenuto alla reporter il 19 dicembre scorso a Teheran sia una ritorsione per l’del tecnico informatico Mohammad Abedini, fermato all’aeroporto milanese di Malpensa su ordine della giustizia americana che ora ne chiede l’estradizione.