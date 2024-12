Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Schira: “Rossoneri al lavoro per Mosquera”

Leggi su Pianetamilan.it

La sessione diinvernale è alle porte ed il, come riportato da Nicolò, punta a rinforzarsi in difesa: l'obiettivo principale è lo spagnolo Christian. Quest'ultimo, difensore centrale classe 2004, gioca per il Valencia che, in questo momento, non sta vivendo un buon momento tra posizione in classifica (penultimo con 12 punti) e problemi economici. Sul proprio profilo X,, esperto di, ha scritto dell'interesse deldi portare in Serie A. Per lo spagnolo è pronto un contratto fino al 2029 ed un intermediario italiano sta lavorano per trovare l'accordo. Il calciatore, medaglia d'oro con la sua Nazionale alle ultime Olimpiadi estive giocate a Parigi, ha rifiutato di rinnovare il contratto, che scadrà nel 2026, col Valencia. In questa stagione,, nato da genitori colombiani, ha giocato 18 partite tra Liga e Copa del Rey ed ha preso 4 cartellini gialli.