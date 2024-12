Quicomo.it - Beregazzo con Figliaro, ciclista ferito dopo l'urto con un'auto

Questa mattina, 29 dicembre, intorno alle 10.45, undi 66 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Monte Rosa acon. L’uomo, in sella alla sua bicicletta, è stato urtato da un’mobile, riportando ferite che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi.