Alisson esorta il Liverpool a creare la propria storia sotto Slot

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-29 12:03:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:Il portiere delha invitato i suoi compagni di squadra a “la nostra” mentre spingono per il titolo di Premier League nella loro stagione d’esordiola guida dell’allenatore Arne.I Reds attualmente sono in testa alla classifica con sei punti di vantaggio, con una partita in meno sull’Arsenal, secondo in classifica., che ha giocato un ruolo chiave nella stagione vincente delnella Premier League 2019-20la guida di Jurgen Klopp, ha riflettuto sul risultato che ha posto fine a 30 anni di siccità del titolo del club.“Quella squadra era davvero speciale”, ha detto. “Abbiamo ottenuto grandi cose. È stato il primo titolo di Premier League da molto, molto tempo.