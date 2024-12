Oasport.it - United Cup 2025, perché la Svizzera ha già messo l’Italia con le spalle al muro

LaCupdi tennis ha visto andare in scena a Sydney, in Australia, il primo tie del Gruppo D:quest’oggi riposava e ad affrontarsi sono state Francia e, con la compagine elvetica che ha battuto quella transalpina al doppio decisivo con lo score di 2-1.Nella prima fase a gironi della manifestazione le 18 Nazioni sono suddivise in sei gironi da tre, equamente divisi tra Perth e Sydney. In ogni città le prime classificate e la migliore seconda disputeranno i quarti di finale, mentre si giocheranno a Sydney sia le semifinali che la finale.Ciascuna sfida è caratterizzata da tre incontri, ovvero un singolare maschile, un singolare femminile ed un doppio misto, che nella prima fase, per motivi di classifica, si giocherà anche a risultato acquisito. Il numero di match, set e game vinti, infatti, potrebbe essere decisivo per definire le migliori seconde.