Ilgiorno.it - Senza casa né lavoro. Le notti di Claudio al gelo nel camper rotto

Leggi su Ilgiorno.it

La solitudine, il freddo, il tempo che passa lento e sempre uguale. Anche a Natale. Sta affrontando una situazione davvero difficile, un uomo di 63 anni che da quasi due vive solo nel suoa Desio. "Da quando ho perso il precedentedi carrozziere e laper via della fine della storia con la mia ex compagna, mi sono trovato in questa situazione difficile", spiega. "Ho passato da solo anche Natale e Santo Stefano – prosegue – anche per scelta, perché non mi va di impietosire le persone, ma è dura". Il suol’ha salvato dalla strada, ma lo costringe comunque a una situazione precaria. "Dentro ilfa freddo, è usurato e danneggiato, entrano spifferi d’aria e anche un po’ d’acqua quando piove – dice mentre mostra le parti ammalorate del mezzo –. Dentro la temperatura arriva anche sotto zero.