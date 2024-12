Ilnapolista.it - Sci, Bormio sotto accusa dopo l’incidente a Sarrazin: «Non sanno preparare le piste. Non meritano i Giochi olimpici»

Leggi su Ilnapolista.it

La Coppa del Mondo di scii maschile si incendiala polemica sulla pista di. Ieri due incidenti gravi e un terzo gestito in pista. Sulla Stelvio diche nel febbraio 2026 ospiterà tutto il programma olimpico di sci alpino maschile, adesso sorgono i dubbi di alcuni atleti. Ne parla la Gazzetta dello Sport e anche il Corriere della Sera.Il francese Cyprienieri, nella parte conclusiva della piana di San Pietro, spiga la Gazzetta “sorpreso da una compressione ha perso il controllo degli sci (in un tratto dove si raggiungono i 125 km all’ora) decollando e riatterrando violentemente sulla schiena, prima di rimbalzare e finire immobile nelle reti molto più in basso. L’apertura immediata dell’airbag ha evitato il peggio alla zona vertebrale, ma il trentenne vincitore di quattro gare nella passata stagione,una delicata operazione di soccorso con l’elicottero, è stato trasportato cosciente all’ospedale di Sondalo, dove in serata è stato operato alla testa per drenare l’ematoma subdurale emersoi primi esami diagnostici“.