Premier League, fuga del Liverpool. L'Arsenal supera il Chelsea al secondo posto

Roma, 28 dicembre 2024 –solitaria del, che allunga a +6 sulcon una partita in meno: gli uomini di Slotno il Leicester 3-1 e centrano ilsuccesso di fila dopo vittoria della scorsa giornata contro il Tottenham, dimostrando come i pareggi contro Newcastle e Fulham fossero soltanto dei casi isolati. Dopo l'1-0 iniziale per mano di Ayew al 6', i reds ribaltano la partita con Gakpo, Jones e Salah, stendendo le foxes e dando un segnale forte al campionato. Ilora si trova a +6 dal, occupato dall', ma con la possibilità di allungare ulteriormente quando verrà recuperato il derby contro l'Everton. Gli uomini di Arteta, infatti, sfruttano al meglio la sconfitta delallo Stamford Bridge contro il Fulham e si impongono con il risultato di 1-0 sull'Ipswich Town: basta la rete di Havertz al 23' per decidere la partita.