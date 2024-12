Laprimapagina.it - Perugia, bande di ragazzini esplodono petardi: preoccupazione tra i cittadini, allertate le Forze dell’Ordine

si moltiplicano gli episodi diche sia nelle zone centrali sia in quelle periferichecon comportamenti sempre più rischiosi. Sabato pomeriggio, uno degli episodi più gravi si è verificato a Ponte Pattoli, dove una banda di giovani ha scatenato il caos con l’uso di, creando paura tra i residenti. I, allarmati dai rischi per la sicurezza, hanno prontamente allertato leaffinchè intervenissero sul posto.Tuttavia, il fenomeno non riguarda solo la zona di Ponte Pattoli. Diversi episodi si sono verificati anche nel centro e nelle aree limitrofe, con giovani che si divertono a lanciarein modo del tutto irresponsabile, ignorando le conseguenze potenzialmente devastanti. Si tratta di atti di inciviltà che, oltre a costituire una violazione delle normative in materia di sicurezza pubblica, mettono a rischio l’incolumità di chi si trova nelle vicinanze.