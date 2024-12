Oasport.it - Pagelle discesa Bormio 2024: Casse ha svoltato, ma che rimpianti. L’ombra del Paris che fu

Leggi su Oasport.it

ALEXIS MONNEY 10: che sorpresa! Lo svizzero centra il primo successo in carriera e lo fa sulla mitologica “Stelvio”. Una prestazione eccellente per lo svizzero classe 2000 che, dopo un inizio regolare, nel finale cambia marcia, si dimentica della stanchezza e vola fino al traguardo rifilando 24 centesimi al suo più immediato inseguitore.FRANJO VON ALLMEN 8.5: un altro giovane svizzero che si sta facendo sempre più largo nel Circo Bianco. Il classe 2001 sogna il successo a lungo (dopo il secondo posto sulla Saslong) ma viene beffato proprio dal connazionale Alexis Monney. Si mangia le mani per non essere stato impeccabile nel tratto conclusivo, altrimenti poteva davvero esserci lui in vetta al podio di.CAMERON ALEXANDER 7.5: il canadese si unisce al trio delle sorprese sul podio della “Stelvio”.