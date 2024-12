Mistermovie.it - Mister Movie | James Gunn spiega il motivo del ritardo di The Batman Parte 2

ha recentemente preso la parola sui social perre ildeldi ThePart II, sequel molto atteso del film del 2022 diretto da Matt Reeves. Il co-CEO di DC Studios ha rivelato che la causa principale del posticipo è legata alla sceneggiatura, che non è ancora completamente terminata.The2: La sceneggiatura non è ancora prontaIn un post su Threads,ha confermato che la sceneggiatura non è ancora stata completata, e ha aggiunto che questa è l’unica ragione del. “L’unica ragione delè che non c’è una sceneggiatura completa”, ha scritto. “Matt è impegnato a realizzare il miglior film possibile, e nessuno può indovinare con esattezza quanto tempo ci vorrà per scrivere una sceneggiatura. Una volta che c’è una sceneggiatura finita, ci sono circa due anni per la pre-produzione, le riprese e la post-produzione dei grandi film.