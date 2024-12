Scuolalink.it - Legge di Bilancio 2025: la sintesi delle misure

Ladi, attualmente in discussione al Senato, introduce una serie dieconomiche destinate a famiglie, lavoratori e imprese. Con un totale di 30 miliardi di euro, la manovra si concentra sul sostegno al reddito, sugli incentivi per lavoratori e famiglie e su un taglio al cuneo fiscale. Tuttavia, non mancano le nuove imposizioni fiscali e alcune strette su detrazioni e incentivi.di: leper i lavoratori dipendenti e le famiglie Taglio del cuneo fiscale Il taglio del cuneo fiscale, divenuto strutturale, rappresenta uno dei principali interventi. È destinato ai lavoratori dipendenti con redditi fino a 40.000 euro e sarà applicato direttamente in busta paga. I beneficiari principali saranno i lavoratori con redditi bassi e medi. Redditi fino a 20.