Biccy.it - Lecciso sugli attriti e la gelosia con Romina Power

Chee Loredananon siano migliori amiche non è certo un segreto. Addirittura nell’ottobre del 2022 Mara Venier in diretta a Domenica In – durante un’ospitata di Loredana -ha rivelato cheaveva mandato una diffida: “Non possiamo fare il suo nome almeno per oggi“.Un anno fa la compagna di Al Bano Carrisi ha anche rivelato di non essere andata all’ottantesimo compleanno del cantante, perché la sua ex moglie avrebbe posto delle “condizioni”. Loredana ha dichiarato che dopo aver saputo delle parole di, è stata lei a decidere di non presentarsi alla festa, per non creare tensioni.“Come mai non ero al concerto di Al Bano? Ci sarei andata assolutamente, diciamo che se non c’ero non è stato per mia scelta. Poi però la sua ex ha detto ‘o io o lei’. Quindi sono stata io a dire ‘ok festeggiate, io faccio un passo indietro’.