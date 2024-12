Formiche.net - La svolta strategica dell’Ue. Sicurezza e industria al centro dell’agenda 2025

(globale e difesa) e(competitività, energia) sono emerse come le prioritànella nuova legislatura quinquennale, riorientate rispetto a clima, sostenibilità e recovery e resilience. Siamo di fronte a unaper affrontare la perdita di competitività nella competizione di potere tra Big powers e le minacce securitarie in un contesto globale pericoloso, incerto e imprevedibile.Nella politica estera e di difesa l’Ue sconta una debolezzaper diverse ragioni, mancanza di volontà politica, regola dell’unanimità, investimenti insufficienti e frammentati. Nel quadro economico, il divario di competitività e di velocità tra Usa e Ue si sta ampliando, evidenziando approcci economici divergenti alle crisi globali.Il calendario della nuova legislatura Ue, ricco di nuove proposte, delinea l’avvio del nuovo anno, dove risaltano a fattor comune priorità e consapevolezza di un cambio di marcia verso un nuovo modello economico ele, sulla falsariga del Rapporto Draghi, ma non istituzionale.