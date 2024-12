Ilrestodelcarlino.it - La Conad cerca il riscatto sul parquet di Ravenna: "Per salvarci non possiamo abbassare la guardia"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Archiviato lo stop in 4 set rimediato in casa con Prata di Pordenone, mangiandosi le mani per alcune occasioni non sfruttate, per labisogna subito guardare avanti e mettere nel mirino la gara in programma domani alle 18 al Pala De Andrè di, dove i cittadini faranno visita alla Consar. Sulla gara disputata al PalaBigi il giorno di Santo Stefano è tornato l’opposto Andrea Gasparini (foto): "Un vero peccato aver perso in questo modo – spiega il numero 13 granata – dal momento che eravamo in partita e avremmo potuto portare a casa punti importanti per muovere la classifica. Siamo stati avanti tante volte, nel terzo set siamo andati ai vantaggi, ma a quel punto alcuni singoli hanno fatto la differenza permettendo a Prata di portare a casa la vittoria. A questi livelli sono i dettagli a fare la differenza: se vogliamodobbiamo portarci a casa l’atteggiamento messo in campo, ma sicuramente fare uno step in più per poter arrivare al nostro obiettivo".