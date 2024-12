Calciomercato.it - Guadagna il doppio di Lukaku, così salta il colpo del Napoli

Leggi su Calciomercato.it

Niente da fare per gli azzurri che devono arrendersi davanti alle richieste del calciatore: uno stipendiorispetto a quello del belgaIlvuole essere protagonista anche sul calciomercato di gennaio. Conte ha indicato la strada, servono acquisti per poter competere fino alla fine per lo scudetto.ildiildel(LaPresse) – Calciomercato.itIl primosarà in difesa e il prescelto è Danilo, in uscita dalla Juventus, come raccontato da Calciomercato.it. Al brasiliano i bianconeri hanno fatto sapere che c’è la necessità di trovare una nuova squadra e le opzioni sono due: oltre al, c’è una ricca proposta dall’Arabia Saudita che però non stuzzica il calciatore, convinto di poter essere ancora competitivo in campionati di alto livello.