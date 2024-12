Ilgiorno.it - Filippo Masi, chi era il vigile del fuoco morto nell’incidente in moto. I colleghi: “Incarnava il vero spirito del pompiere. Siamo distrutti”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – "Generoso, empatico, di grande sensibilità, mite, sorridente e sempre disponibile:la vera figura del". La morte di, ildeldi 59 anni rimasto coivolto venerdì sera in un incidente sulla strada provinciale 11 all'altezza di Settimo Milanese in direzione Vighignolo, strazia idel Comando provinciale di Milano di via Messina. "Non ho dormito, sono scioccato - fa sapere Vittorio Di Giacomo, addetto stampa del Comando -. Come me anche tutti gli altri".era uno dei capi reparto del turno D, significa che ieri aveva lavorato di giorno, fino alle 20, e stava tornando a casa in sella alla suaquando stando a quanto emerso è rimasto vittima di una carambola tra quattro auto. "Sulla strada c'era anche un collega, in macchina.