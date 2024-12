Pronosticipremium.com - Fallimento Karsdorp al PSV, eppure: “Qui, tutto quello che non avevo a Roma”

Il 29 agosto, Rickha ufficialmente detto addio alla, dopo aver raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto. Solo due giorni più tardi, il terzino olandese ha trovato una nuova destinazione in Eredivisie, con il ritorno al PSV Eindhoven, dove aveva già giocato dal 2014 al 2017.ha firmato un contratto annuale, con possibilità di estensione per un’altra stagione. Subito dopo il suo arrivo, il giocatore ha commentato sinceramente la fine della sua esperienza in giallorosso: “Allale opportunità per me erano scarse, ed è per questo che ho deciso di intraprendere una nuova avventura. Al PSV ho ricevuto un’accoglienza calda, ed è ciò che cercavo dopo il lungo periodo passato a”. Ma questa nuova sfida si sta rivelando davvero quella giusta per lui?Le parole degli esperti olandesiAlcuni opinionisti olandesi, tuttavia, non sembrano condividere le stesse aspettative diriguardo al suo impatto al PSV.