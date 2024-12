Lettera43.it - È morto Cesare Ragazzi, l’imprenditore colpito da un malore improvviso a 83 anni

, noto imprenditore e volto televisivo, èa 83a causa di un. Originario di Bazzano, in provincia di Bologna,era diventato celebre negliOttanta grazie al suo rivoluzionario metodo contro la calvizie, basato su una protesi tricologica innovativa. Descrivendo il suo prodotto come «un parrucchino fatto di capelli naturali»,aveva avviato la sua carriera in un piccolo laboratorio nel 1968, riuscendo poi a espandere il suo marchio a livello nazionale e internazionale, con 80 centri in Italia e otto all’estero.Nonostante i successi, l’azienda diha vissuto momenti difficili: nel 2009 è stata dichiarata fallita dal tribunale di Bologna e successivamente acquistata da un fondo di investimento inglese. Tuttavia,non si era arreso, continuando a lavorare su nuove tecnologie: «Nel frattempo, ho brevettato un altro tipo di impianto di capelli sicuro e funzionale che vorrei vendere», spiegava.