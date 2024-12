Ilnapolista.it - Di Francesco: «Ho preparato la gara sapendo che il Napoli può alternare gli esterni»

Eusebio Di, tecnico del Venezia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro ildi domenica. Focus del suo intervento ovviamente l’aspetto prestativo dei suoi, chiamati a una partita complessa e difensiva al Maradona e lo stato di forma della squadra, che viene da un trittico di risultati importanti. Ultimo lo scontro salvezza vinto in casa meritatamente contro il Cagliari, esprimendo coraggio e buon calcio.Di: «Il nostro obiettivo è e sarà sempre il risultato»Di seguito l’intervento integrale del mister, ex di Roma e Frosinone:«Sicuramente stiamo lavorando legandoci al concetto di spirito battagliero che non deve mancare mai. Non possiamo non passare da quello spirito lì anche contro ilche è una big, in un contesto difficile, poi le abilità possono venire fuori, ma noi non possiamo non avere questo spirito e l’equilibrio.