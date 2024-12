Sport.quotidiano.net - Coppa di ECCELLENZA. Sansepolcro-Cannara, la finalissima a Bastia

Sarà il Comunale Degli Esposti diad ospitare ladiditra. Il Comitato Regionale Umbro ha ufficializzato sede e data della finale. Si gioca domenica 5 gennaio alle ore 13 aUmbra. Scelta forzata dettata dal fatto che non ci sono altri impianti a disposizione con riflettori, nel caso in cui si dovesse andare ai supplementari o ai rigori. La vincente accede alla fase nazionale che assegna una promozione in serie D e sfiderà, agli ottavi di finale, i marchigiani dell’Urbania. É sempre mercato ined è unprotagonista sul mercato. sotto l’albero. Secondo ingaggio natalizio per il ds Matteo Mammoli che, dopo l’arrivo del centrocampista ex Nestor Christian Mancini (02), ufficializza anche l’arrivo del fantasista Pietro Orlandi (00) dall’Atletico Bmg.