CONSIGLIO- Aula vuota, Sindaco Nargi sempre più a rischio

Tempo di lettura: 2 minutiIeri sera, nel corso della prima seduta dicomunale (LEGGI QUI) la forzatura del Presidente Ugo Maggio per fare proseguire la discussione in seconda convocazione dopo la caduta del numero legale, questa mattina alla fine non si presente nemmeno lui.A pochi mesi dalle elezioni, si va verso un epilogo amaro, seppur a tratti non imprevisto, con ilLaurache rischia seriamente di essere sfiduciata per mano dell’alleato di ferro, Gianluca Festa.Stamattina innon si presenta nemmeno lei, al pari dei consiglieri della sua lista “Siamo Avellino”, mentre nessuna sopresa da parte dei due gruppi di Festa, “Davvero” e “Viva la Libertà”, assenti già in prima convocazione e per consistenza numerica determinanti per la tenuta dell’amministrazione.