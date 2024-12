Ilgiorno.it - Cantù, anziana investita sulle strisce da un Suv: Irene Trevisan muore in ospedale

, 28 dicembre 2024 – Dopo una settimana di ricovero all’di, dove era arrivata sabato scorso in condizioni gravissime, è morta, la pensionata di 82 anni che era stata urtata da un suv la mattina del 21 dicembre. La donna stava attraversando la strada in corrispondenza di un semaforo tra vai Milano e via Borgognone, quando è finita a terra a causa dell’investimento da parte del conducente di un veicolo partito quando è scattato il verde. Le indagini sono affidate alla polizia locale di, che sta ricostruendo per quale motivo l’auto, partita quando è scattato il via libera da parte del semaforo, abbia investito la donna.