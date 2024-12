Calciomercato Inter Marotta ha pronta l’idea per un doppio colpo

Leggi su Ilnerazzurro.it

. A pochi giorni dall’apertura della finestra invernale del, l’Campione d’Italia è attesa dalla doppia trasferta italo-araba in cui affronterà in sequenza Cagliari e Atalanta, con la speranza che una vittoria sugli orobici porti al club di Viale della Liberazione la possibilità di giocarsi una nuova finale di Supercoppa Italiana, trofeo che i ragazzi di Inzaghi sono stati in grado di conquistare per tre volte consecutive. Il 2 gennaio, giorno della gara trae Atalanta, aprirà ufficialmente il mercato e la domanda che si pongono i tifosi è: l’agirà?Strategie per il futuroStando alle parole del Presidente Beppe, non dovrebbero esserci movimenti da parte della società nerazzurra sul mercato. Una possibile discesa sull’ostico e imprevedibile terreno delavverrebbe solo ed esclusivamente in caso di estrema necessità o di uscita anticipata di uno dei protagonisti della rosa di Simone Inzaghi, il quale non ha fatto richiesta alla dirigenza di nuovi innesti per la seconda parte di stagione.