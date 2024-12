Secoloditalia.it - “Attacchi da bulletto”: il centrodestra condanna il triste show di Renzi contro La Russa (video)

Ilin aula di Matteocon un attacco personale al presidente del Senato Ignazio Laha suscitato un’onda di proteste tra i parlamentari del. A sintetizzare la vicenda il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.LEGGI ANCHEapprofitta della diretta Rai per fare cabaret: "Camerata La". Il presidente del Senato lo gela () La manovra è legge. Meloni: «Un altro passo in avanti per un'Italia più giusta, forte, competitiva»«Oggiè andato completamente fuori dalle righe – premette Malan – quando si è accorto che, mentre parlava in dichiarazione di voto, i senatori di, anziché contestarlo, non prestavano attenzione al suo intervento e, pur senza disturbare, erano (come direbbe il poeta) ‘in altre faccende affaccendati’.