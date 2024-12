Lapresse.it - Volo precipitato in Kazakistan, il funerale di una delle vittime

Una vittima dell’incidente aereo inè stata sepolta in Azerbaigian. Ramazan Filiev, 26 anni, è una38 persone rimaste uccise. L’Embraer 190 della Azerbaijan Airlines è stato dirottato per motivi ancora da chiarire e si è schiantato mentre tentava di atterrare ad Aktau. L’aereo era in viaggio da Baku, capitale dell’Azerbaigian, alla città russa di Grozny, nel Caucaso settentrionale, ed èa circa 3 chilometri da Aktau.