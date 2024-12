Ilgiorno.it - Ultimo saluto all’operaio morto sul lavoro

Sono previsti per stamattina alle 11.30 nella Sala del Regno dei Testimoni di Geova in strada Cascine Barbavara i funerali di Antonio D’Angiolella (nella foto), 45 anni, l’operaioa causa di un incidente sulavvenuto lo scorso 12 dicembre nell’area del termovalorizzatore di Parona. L’uomo è stato schiacciato dalla benna di una ruspa che si è sganciata all’improvviso. Per lui non c’è stato scampo: le sue condizioni sono apparse disperate ai soccorritori che nonostante tutto hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso. Ma quando, dopo qualche minuto, l’elicottero ha raggiunto i cieli della Lomellina, l’operaio era già spirato. In ricordo di D’Angiolella, che era sposato e non aveva figli, gli amici più stretti hanno lanciato una raccolta fondi online sulla piattaforma GoFundMe e stanno organizzando un concerto, previsto per il 22 marzo alle 21 al teatro dei Frati Cappuccini di corso Genova 38 dove si esibirà la Elite Band.