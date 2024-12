Liberoquotidiano.it - Ucraina: Ft, 'nuovo missile russo Oreshnik basato su tecnologia occidentale'

Londra, 27 dic. (Adnkronos) - Ilbalistico a medio raggio, l', lanciato di recente contro l', è stato sviluppato utilizzando attrezzature di produzione avanzate di aziende occidentali, nonostante le sanzioni. Lo riporta il Financial Times. Il, lanciato su Dnipro il 21 novembre, è stato descritto dal presidenteVladimir Putin come una risposta all'uso da parte dell'di armi americane e britanniche per colpire più in profondità la Russia.L'intelligenceha indicato come sviluppatori dell'due importanti istituti russi di ingegneria delle armi, l'Istituto ditermica di Mosca (Mitt) e il Sozvezdie. Secondo il Financial Times, nel 2024 sono state pubblicate offerte di lavoro in cui erano specificate competenze nell'uso di sistemi di lavorazione dei metalli tedeschi e giapponesi, di sistemi di controllo Fanuc (Giappone), Siemens e Haidenhein (entrambi in Germania), per macchine a controllo numerico computerizzato ad alta precisione, essenziali per la produzione di missili.