Thuram si racconta | Niente è come l’Inter Io mai via per la clausola Facciamo paura

intervista. Marcusè forse il giocatore che più ha impressionato in questa prima metà di stagione del. Il francese infatti, arrivato lo scorso anno a parametro zero dal Borussia Mönchengladbach, quest’anno ha fatto un ulteriore salto in avanti, diventando più cattivo sotto porta e facendo spesso le veci di un Lautaro non troppo brillante in questi primi mesi. Per Marcus sono già 13 i centri stagionali, 12 in campionato, conditi da tre assist. L’anno scorso ne aveva segnati 15 ma praticamente nel doppio delle presenze di quest’anno (46 l’anno scorso contro le 22 quest’anno).Il numero 9 delha concesso una lunga intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, uscita sulla rosea nella mattinata di oggi in cui hato vari aspetti del suo gioco, dei suoi obiettivi per l’anno prossimo, del rapporto con Simone Inzaghi e con i compagni.